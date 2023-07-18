Время прохождения Крымского моста составляет порядка двух часов

В очереди на проезд моста со стороны Тамани находится 780 транспортных средств. Время ожидания более двух часов.

А со стороны Керчи находится 773 транспортных средства, время ожидания примерно такое же.

Напомним, сегодня около часа ночи было запущено реверсивное движение по крайне правой полосы Крымского моста со стороны Тамани.

Ранее мост был поврежден в результате террористической атаки со стороны Украины.

По данным Национального антитеррористического комитета, в нападении на Крымский мост участвовали надводные беспилотные аппараты.

В результате атаки повреждены два пролета моста, опоры остались целыми. Одну часть автомобильного пролёта Крымского моста в сторону Керчи придётся демонтировать, так как она полностью разрушена. Вторая часть пролёта сместилась на 70—80 см от своего проектного положения, её сейчас укрепляют.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин пообещал завершить ремонтные работы на мосту к 1 ноября.

Дарья Тимофеева

Фото: РИА Новости