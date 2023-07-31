В Севастополе построили 52 новые вышки связи

В Севастополе построено 52 новые вышки связи, которые должны обеспечить 100 % покрытия территории города высокосортным интернетом, в том числе сельские территории.

Об этом рассказала руководитель департамента цифрового развития Александра Осипова. По ее словам, в селах Севастополя установлено 22 антенно-мачтовых сооружения, а в градской черте 30 опор двойного назначения.

Сейчас введены в эксплуатацию только 7 из 52 конструкций, на них установлены 10 новых базовых станций. Тем не менее, к концу года в правительстве Севастополя обещают запустить все вышки, что позволит увеличить количество базовых станций с 250 до 400.

Таким образом обеспечат 100 % покрытия территории города высокосортным интернетом и мобильной связью до конца текущего года.

Напомним, в прошлом году на Горпищенко при установке упала 30-метровая вышка связи.