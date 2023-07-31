Стоимость севастопольского онкодиспансера выросла до 4,7 млрд рублей

В связи с удорожанием материалов и строительных работ произведен перерасчет сметной стоимости строительства онкодиспансера в Севастополе.

«Получено заключение экспертизы и в результате перерасчета определена новая цена контракта. Финансирование по этому контракту предусмотрено в рамках ФЦП «Социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя». Итоговая стоимость онкодиспансера сейчас составляет 4,7 млрд рублей», — отметил на заседание правительства города и. о. директора департамента капитального строительства Михаил Иванцив.

Напомним, главгосэкпертиза одобрила строительство онкодиспансера в Севастополе в сентябре 2018 года. Планировалась, что работы будут завершены в 2020 года.

Новый лечебно-диагностический корпус онкодиспансера предназначенный для оказания высокотехнологичной амбулаторной и стационарной помощи онкологическим больным, рассчитан на 150 коек круглосуточного пребывания, 30 коек дневного стационара и 100 посещений в смену.

В четырехэтажном здании общей площадью 33 тыс кв.м будут размещены отделения диагностики, общей онкологии, лучевой терапии, амбулаторной химиотерапии, кабинеты компьютерной и магнитно-резонансной томографии, а также рентгенологические кабинеты, оснащенные цифровым оборудованием, которое значительно снижает лучевую нагрузку на персонал и пациентов и позволяет получать более качественные изображения.

Кроме того, в рамах проекта также будет благоустроена территория диспансера, установлены опоры освещения и металлическое ограждение, оборудованы пешеходные дорожки и автомобильные подъезды к зданию.

Дарья Тимофеева

Фото: скриншот телеканал НТС