ФК «Севастополь» начал свое выступление в ФНЛ убедительной победой

ФК «Севастополь» со счетом 3:1 обыграл «СК «Ростов» из Ростова-на-Дону в первом туре Второй лиги-2023/2024 ФНЛ.

Уже на 11-й минуте матча ростовчане вышли вперёд — отличился нападающий Павел Соломатин. «Севастополь» ещё до перерыва сумел перевернуть ход игры в свою пользу: сперва на 34-й минуте забитым мячом отметился Александр Смирнов, а через четыре минуты гол забил Матвей Гуйганов. Закрепить успех команде с Крымского полуострова помог мяч Редвана Османова на 63-й минуте. Матч закончился со счётом 3:1 в пользу «Севастополя».

В прошлом сезоне ростовский СКА занял девятое место в Группе 1 ФНЛ-2, набрав 34 очка в 26 матчах. Команда не смогла пробиться в плей-офф соревнований.

Напомним, Футбольный клуб «Севастополь» успешно завершил процедуру лицензирования в Футбольной национальной лиге в июне этого года. Игра с «СК «Ростов» была дебютом нашей команды в этом турнире.