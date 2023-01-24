Крымский мост снова перекроют на пол дня

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту перекроют в четверг, 26 января, с 00:00 до 12:00.

Перекрывают для надвижки третьего из четырех новых пролетов на левой стороне его автодорожной части. Полностью открыть движение обещают открыть в марте.

Напомним, 8 октября на Крымском мосту произошел взрыв. Это привело к обрушению части автомобильного дорожного полотна и повреждению железнодорожного. ФСБ совместно с СК РФ установили, что организатором теракта на Крымском мосту было главное управление разведки минобороны Украины.Киевский районный суд Симферополя 14 октября вынес решение об аресте пятерых фигурантов уголовного дела о взрыве на Крымском мосту.

Дмитрий Островский