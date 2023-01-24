Севастопольские борцы взяли две медали на Первенстве ЮФО

На Первенстве Южного федерального округа по греко-римской борьбе среди юниоров до 21 года борцы из нашего города завоевали серебряную и бронзовую медали.

Владислав Черненко под руководством тренера Андрея Шихматова завоевал 2 место в весовой категории до 55 кг, а Адам Абдулаев под руководством тренеров Болата Абдулаева и Виталия Левадного взял бронзу в весовой категории до 77 кг.

Владислав Черненко и Адам Абдулаев отстояли право выступить на Первенстве России, которое пройдёт в Новосибирске с 8 по 12 марта.

Соревнования прошли в Азове, Ростовская область, участие приняли 118 спортсменов из 8 регионов.

Напомним, в Севастополе изменились базовые виды спорта, но приоритеты остались прежними.

Дмитрий Островский