Крымский мост полностью открыт для автомобильного движения

Железнодорожную часть Крымского моста планируется восстановить в июле 2023 года. Об этом заявил вице-премьер-министр России Марат Хуснуллин.

«Крымский мост открыт для автомобильного движения по всем полосам на 39 дней раньше срока», — заявил Хуснуллин.

По словам Хуснуллина, успешные испытания несущей способности пролетов переправы пройдены. Как отметил министр транспорта РФ Виталий Савельев, движение легковых автомобилей по мосту было восстановлено в течение нескольких часов после ЧП и практически не прекращалось на время ремонта, за это время по нему проследовало более 700 тыс. транспортных средств.

По словам вице-премьера, железнодорожную часть Крымского моста планируется восстановить в июле 2023 года.

Напомним, 8 октября произошел взрыв на Крымском мосту. Сдетонировавшее устройство находилось внутри грузовика, перевозившего, предположительно, удобрения.