В Севастополе в 21:00 начнется салют

В России сегодня, 23 февраля, пройдут праздничные салюты в честь Дня Защитника Отечества в городах-героях и округах, где размещены штабы военных округов.

«В соответствии с приказом министра обороны Сергея Шойгу сегодня в 21:00 в честь Дня защитника Отечества будут произведены артиллерийские салюты в городах — героях Севастополе, Москве, Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге (городе-герое Ленинграде), Смоленске, Туле, а также в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, армий и Каспийской флотилии», — сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Артиллерийский салют будет произведен тридцатью холостыми залпами.

«В 21:00 флот отсалютует нашим героям», — подчеркнул глава города.

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Ольга Сурикова