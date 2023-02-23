В Севастополе готовы уже первые участки для участников СВО

В Севастополе сегодня, 23 февраля, проходят мероприятия, приуроченные Дню Защитника Отечества.

«Сегодня наши ребята, севастопольцы, находятся на передовой, выполняют задачи специальной военной операции, совершают подвиги. К сожалению, иногда погибают, получают ранения», — отметил губернатор Михаил Развожаев после возложения цветов к Мемориальной стене

в честь Героической обороны Севастополя 1941-1942 гг.

Он анонсировал, что в Севастополе улицы, скверы, а также учреждения будут носить имена героев СВО.

Кроме того, Развожаев подчеркнул, что завершается подготовка к выдаче земельных участков.

«Весной мы начнем уже физически выдавать земельные участки севастопольцам-участникам СВО. Первый участок уже подготовлен, ближайшее время будут еще дополнительные участки», — сообщил глава города.

Ольга Сурикова