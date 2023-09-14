Крымский мост полностью открыли после ремонта

Крым
14-09-2023
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Движение автомобилей по левой части Крымского моста открыли с опережением сроков. На  восстановление после удара украинским безэкипажным катером потребовалось всего 59 дней! 

Как подчеркнул вице-премьер-министр Марат Хуснуллин, завершить работу планировали к 15 сентября, и точно выдержали график, закончили даже на 1 день раньше.

Он подчеркнул, что к работам приступили уже в день теракта. «Возвели временный рабочий мост, демонтировали поврежденное пролетное строение и надвинули новое. Для него потребовалось 267 тонн металла. Уложили асфальт. Теперь левая часть полностью готова принять поток автомобилей», — рассказал вице-премьер.

Впереди, по его словам, стоит задача по восстановлению второго пролетного строения. Открыть движение полностью рассчитывают к 1 ноября.

Напомним, в результате взрыва на мосту 17 июля погибла семейная пара из Белгородской области, их дочь, оставшаяся сиротой, получила ранения.

Ольга Сурикова

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