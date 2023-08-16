CNN показала кадры удара по Крымскому мосту в июле

Канал получил кадры от СБУ. На них можно увидеть момент удара по мосту прямо перед взрывом — это то, что видел оператор дрона во время атаки на мост. Беспилотник получил название Sea Baby, Украина начала его разработку после начала боевых действий в 2022 году.

В СБУ также заявили каналу, что использовала морские дроны для атаки на «Олинегорский горняк» и танкер Sig. В ведомстве пообещали, что продолжат использовать морские дроны для новых атак.

Напомним, в результате взрыва на мосту 17 июля погибла семейная пара из Белгородской области, их дочь, оставшаяся сиротой, получила ранения.

Ольга Сурикова