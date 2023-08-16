CNN показала кадры удара по Крымскому мосту в июле

Крым
16-08-2023
Комментариев нет

Канал получил кадры от СБУ. На них можно увидеть момент удара по мосту прямо перед взрывом — это то, что видел оператор дрона во время атаки на мост. Беспилотник получил название Sea Baby, Украина начала его разработку после начала боевых действий в 2022 году.

В СБУ также заявили каналу, что использовала морские дроны для атаки на «Олинегорский горняк» и танкер Sig. В ведомстве пообещали, что продолжат использовать морские дроны для новых атак.

 

Напомним, в результате взрыва на мосту 17 июля погибла семейная пара из Белгородской области, их дочь, оставшаяся сиротой, получила ранения.

Ольга Сурикова

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *