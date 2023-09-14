В Украине рассказали о своих планах создать в Севастополе концлагеря для местных жителей и научить их этому должны англичане.

Киевский профессор журналистики Никита Василенко напомнил, что концлагеря придумали британцы и именно этот опыт они смогут применить в Севастополе, когда якобы победят Россию и Беларусь.

«Массовое сознание Севастополя, эти жены моряков, эти отставные морячки, они меня просто физически нервируют. Кто там будет жить – неизвестно, но во всяком случае, не бывшие подводники. Это не будет город русских моряков…», — привел его цитату губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

И дал свой ответ украинскому неонацисту: «Хочу напомнить британцам и укронацистам, которые так вдохновляются их «опытом», и о другом «опыте» британцев: о том, например, как легкую британскую кавалерию расстреляли русские пушки под Балаклавой… Говорят, до сих пор переживают и помнят этот «опыт» на острове. Но выводы, очевидно, снова делают неправильные.

У нас в Севастополе немного свободной земли, но думаю, мы сможем решить вопрос с расширением Английского кладбища, если сунутся к нам».

Ольга Сурикова