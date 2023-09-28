Крымский мост перекроют на всю ночь для ремонта

Движение автотранспорта по Крымскому мосту будет перекрыто сегодня ночью для проведения ремонтных работ, сообщила пресс-служба минтранспорта России.

Уточняется, что 28 сентября на автоподходах к Крымскому мосту планируются ограничения в движении транспорта с полным закрытием автодорожной части моста на период с 21.00 до 06.00 29 сентября в связи с проведением восстановительных работ.

Напомни, 14 сентября было возобновлено движение по отремонтированной части Крымского моста. Она пострадала в результате удара ВСУ 17 июля текущего года.

Ольга Сурикова