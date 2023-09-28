Крымчанин осужден за половые преступления против 5 и 6 летних детей почти 10 лет назад

Житель Ялты осужден за совершенные летом 2014 года половые преступления против детей.

Установлено, что мужчина возле одного из домов Ялты заметил двух детей, которым на тот момент было 5 и 6 лет. Под предлогом игр он завел мальчика и девочку в подъезд, где совершил насильственные действия сексуального характера.

Подозреваемый был задержан в мае 2022 года.

Проведенная ДНК-экспертиза позволила в короткие сроки подтвердить полное совпадение его генотипа со следами, оставленными в 2014 году на месте преступления.

Также он дал признательные показания в совершенном аналогичном преступлении в отношении еще одной малолетней в Челябинске.

Мужчина приговорен к 6,5 годам колонии строгого режима с дальнейшим ограничением свободы на срок в 1,5 года, сообщили в пресс-службе Следкома.

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Ольга Сурикова