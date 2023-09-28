Крымчанин осужден за половые преступления против 5 и 6 летних детей почти 10 лет назад

Происшествия
28-09-2023
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Житель Ялты осужден за совершенные летом 2014 года половые преступления против детей.

Установлено, что мужчина возле одного из домов Ялты заметил двух детей, которым на тот момент было 5 и 6 лет. Под предлогом игр он завел мальчика и девочку в подъезд, где совершил насильственные действия сексуального характера.

Подозреваемый был задержан в мае 2022 года.

Проведенная ДНК-экспертиза позволила в короткие сроки подтвердить полное совпадение его генотипа со следами, оставленными в 2014 году на месте преступления.

Также он дал признательные показания в совершенном аналогичном преступлении в отношении еще одной малолетней в Челябинске.

Мужчина приговорен к 6,5 годам колонии строгого режима с дальнейшим ограничением свободы на срок в 1,5 года, сообщили в пресс-службе Следкома. 

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Ольга Сурикова

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