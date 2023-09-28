Киевский профессор хочет «зачистить Крым» и захватить себе в дом в Севастополе

Украина продолжает верить, что ей удастся зачистить Крым, лишить местное население прав из-за сотрудничества с Россией, а также уже есть претенденты на недвижимость местных жителей. Об этом заявил киевский профессор журналистики Никита Василенко.
Он уверен, что «перевоспитать» крымчан уже не удастся, поэтому нужно очистить от них полуостров.
«Крым будет наш, Крым будет зачищен в классической ситуации. Потому что, извините меня, люди, которые там живут, они поддерживают морально и перевоспитать их нельзя, диктатуру и единовластие Путина. Крым должен быть зачищен, об этом же говорил, если не ошибаюсь, тот же Данилов или кто-то из президентской администрации о том, что прав голосования будут лишены жители Крыма – такая-то категория на столько-то лет, такая-то категория на столько-то лет», — заявил он.
При этом Василенко хочет, чтобы севастопольцы еще и оставили свои дома целыми для украинцев.
«Севастополь будет зачищен… Я боюсь сорвать купальный сезон в следующем году, а нам как раз это не надо. Надо, чтобы дома оставили в порядке в целостности, сохранности. Я уже себе домик присматриваю там», — заявил украинский профессор.
Напомним, ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев уже отвечал киевскому профессору журналистики Никите Василенко на его посыл, что британцы помогут украинцам строить концлагеря в нашем городе-герое для местных жителей.
Ольга Сурикова