Украина продолжает верить, что ей удастся зачистить Крым, лишить местное население прав из-за сотрудничества с Россией, а также уже есть претенденты на недвижимость местных жителей. Об этом заявил киевский профессор журналистики Никита Василенко.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Он уверен, что «перевоспитать» крымчан уже не удастся, поэтому нужно очистить от них полуостров.

«Крым будет наш, Крым будет зачищен в классической ситуации. Потому что, извините меня, люди, которые там живут, они поддерживают морально и перевоспитать их нельзя, диктатуру и единовластие Путина. Крым должен быть зачищен, об этом же говорил, если не ошибаюсь, тот же Данилов или кто-то из президентской администрации о том, что прав голосования будут лишены жители Крыма – такая-то категория на столько-то лет, такая-то категория на столько-то лет», — заявил он.

При этом Василенко хочет, чтобы севастопольцы еще и оставили свои дома целыми для украинцев.

«Севастополь будет зачищен… Я боюсь сорвать купальный сезон в следующем году, а нам как раз это не надо. Надо, чтобы дома оставили в порядке в целостности, сохранности. Я уже себе домик присматриваю там», — заявил украинский профессор.

Напомним, ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев уже отвечал киевскому профессору журналистики Никите Василенко на его посыл, что британцы помогут украинцам строить концлагеря в нашем городе-герое для местных жителей.

Ольга Сурикова