В правительстве Севастополя хотят повысить штрафы за стихийную торговлю

Департамент сельского хозяйства и потребительского рынка выступил с инициативой повышения штрафов на незаконную торговлю на улицах города. Об этом 1 декабря в ходе сессии Заксобрания сообщила директор департамента Наталия Скорюкова.

Она подчеркнула, что стихийная торговля как раздражает каждого жителя города, так и несет опасность здоровью. В тоже время Скорюкова признала, что некоторые люди вынужденно выходят торговать на земле и «иногда физически сложно прекратить это нарушение».

На замечание депутатов о том, что было собрано лишь З млн рублей штрафов за год, в то время как незаконная торговля в Севастополе — «золотое дно для пополнения бюджета», глава департамента посетовала, что им нужна помощь муниципалитетов в проведении данной работы.

Не все муниципалитеты, имея на то полномочия, активно борются с незаконной торговлей. Так, по ее словам, наибольшее количество штрафов было выписано в Нахимовском районе, в остальных либо ноль, либо пять-девять за год.

«Недобросовестные предприниматели, которые не платят налоги за свою деятельность или за торговые места, они также не платят и штрафы. Мы хотим выйти с инициативой увеличить штрафы в 3-4 раза, чтобы это была действенная мера и била по карману недобросовестному предпринимателю», — заявила Скорюкова.

Аналогичная инициатива была высказана и вице-губернатором Алексеем Парикиным.

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Ольга Сурикова