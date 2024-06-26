В Севастополе мошенники «строили» дом у моря и присвоили 82 млн рублей

Ленинский районный суд Севастополя вынес приговор по громкому делу о мошенничестве в сфере долевого строительства. Трое злоумышленников организовали жилищно-строительный кооператив «Дом у моря» и обманули 63 человека.

Аферисты размещали рекламу, обещали квартиры в новостройке на улице Гавена, принимали паевые взносы, а также помогали оформлять материнский капитал на строительство. В общей сложности им удалось присвоить более 82 миллионов рублей.

Однако возводить дом мошенники не собирались. У них не было ни земельного участка, ни разрешения на строительство, ни проектной документации.

Суд признал всех троих виновными в мошенничестве в особо крупном размере. Организаторы аферы получили 9 и 6 лет лишения свободы в колонии общего режима, еще один участник осужден на 6 лет. Также с них взыскан материальный ущерб в пользу пострадавших.