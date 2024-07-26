Крымчанку, сбросившую своего новорожденного ребенка в выгребную яму, будут судить за убийство

Крымчанка предстанет перед судом по обвинению в убийстве своего новорожденного ребенка.

Как уже сообщалось, 17 мая жительница села Виноградное родила ребенка в выгребную яму туалета во дворе своего дома. Соседи, услышав детский плач, обратились в органы, однако новорожденный скончался от переохлаждения до прибытия помощи.

Еще двое детей обвиняемой, один из которых имеет инвалидность, изъяты из семьи и помещены в реабилитационный центр. Решается вопрос о лишении матери родительских прав.

Расследование уголовного дела в отношении 27-летней жительницы Ленинского района Республики Крым, обвиняемой в убийстве новорожденного ребенка (ст. 106 УК РФ), завершено.

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Ольга Сурикова