Крымчанка убила своего новорожденного ребенка

Жительница Ленинского района Крыма обвиняется в убийстве своего ребенка, которого она родила 17 мая.

27-летняя жительница с. Виноградное Ленинского района Крыма родила ребенка, после чего выбросила его в выгребную яму туалета во дворе своего дома, где он скончался.

Как сообщили в Следкоме, женщина дала признательные показания, ей предъявлено обвинение в убийстве.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

Расследование уголовного дела продолжается.

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Ольга Сурикова

Фото: пресс-служба ГСУ Следкома по Крыму и Севастополю