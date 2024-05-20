Крымчанка убила своего новорожденного ребенка

Жительница Ленинского района Крыма обвиняется в убийстве своего ребенка, которого она родила 17 мая.
27-летняя жительница с. Виноградное Ленинского района Крыма родила ребенка, после чего выбросила его в выгребную яму туалета во дворе своего дома, где он скончался.
Как сообщили в Следкоме, женщина дала признательные показания, ей предъявлено обвинение в убийстве.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.
Расследование уголовного дела продолжается.
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Ольга Сурикова
Фото: пресс-служба ГСУ Следкома по Крыму и Севастополю