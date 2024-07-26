️Севастопольца приговорили к 16 годам лишения свободы за растление 19 школьниц через Интернет

В Севастополе суд приговорил местного жителя к 16 годам лишения свободы за совершение преступлений против половой неприкосновенности 18 девочек, сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

41-летний местный житель в период времени с августа 2020 года по апрель 2021 года создал в соцсети профиль под женским именем, чрез который познакомился с 18 девочками в возрасте от 7 до 16 лет, проживающими в разных регионах России. Мужчина вел с ними активную переписку, убеждал сделать и выслать ему свои интимные фотографии, которые в последующем распространял в Интернете.

Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов сроком на 12 лет.

Кроме того, ему предъявлен иск на возмещение морального ущербы в пользу 19 потерпевших на общую сумму 1 млн 900 тыс. рублей.

Напомним, крымчанин скрывался 6 лет в монастыре от суда за растление падчерицы.

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Ольга Сурикова