Крымчанин заплатит 25 миллионов рублей за сорванные на своем участке подснежники

Жителя Кировского района Крыма суд обязал выплатить 25 млн рублей за попытку в 2016 году вывезти в Москву подснежники. Об этом сегодня сообщила пресс-служба суда Кировского района.

Эпопея началась 7 лет назад, в феврале 2016 года, когда жителя села Партизаны остановили на Керченской паромной переправе с 5600-ми побегами подснежник складчатого. Роковые цветы селянин сорвал на своем участке.

В этом году суд признал его виновным, выписал штраф в размере 5000 рублей, взыскал госпошлину в 60 000 рублей, а также обязал возместить ущерб, причиненный растительному миру, еще в 25 млн рублей.

Напомним, в Севастополе цветут подснежники и собирают урожай малины.