В Севастополе установили личность мужчины, выкрикивавшего проукраинские лозунги

В Севастополе полиция установила личность мужчины, выкрикивавшего лозунги в поддержку Украины.

В отделение полиции обратилась местная жительница, которая рассказала, что вечером возле одного из магазинов на улице Симонок неизвестный мужчина несколько раз громко прокричал лозунг антироссийской направленности, привлекая к себе внимание прохожих. После замечания женщины он сбежал.

Сотрудники центра по противодействию экстремизму городского УМВД России установили личность нарушителя. Им оказался ранее неоднократно судимый 37-летний местный житель. Он объяснил свое поведение пьяным состоянием.

На него составлен протокол по признакам правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3.3 «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий в указанных целях».

Дело будет рассматривать суд.

Напомним, в Севастополе задержали пенсионерку, которая на протяжении последних нескольких месяцев в вечернее и ночное время наносила на торговые и другие объекты городской инфраструктуры в Гагаринском районе надписи в знак своего несогласия с проведением Россией специальной военной операции на Украине.

Ольга Сурикова