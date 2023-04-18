Чемпион Паралимпийских игр может стать Почетным гражданином Севастополя

В Законодательное собрание Севастополя поступило предложения о присвоении звания «Почетный гражданин города Севастополя» чемпиону и серебряному призеру XVI Паралимпийских летних игр в Токио Андрею Граничка.

В Заксе уточняется, что заявление поступило 15 марта 2023 года.

Андрей Граничка указан как спортсмен Государственного бюджетного учреждения города Севастополя «Центр адаптивного спорта «Инваспорт».

Напомним, севастополец Андрей Граничка 28 августа 2020 года завоевал золотую медаль XVI Паралимпийских летних игр в плавании брассом на дистанции 100 метров и установил новый мировой рекорд — 1:25.13.

Ольга Сурикова