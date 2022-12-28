Крымчанин задушил супругу и закопал в сарае

Жителя Джанкойского района будут судить за убийство супруги и сокрытии ее тела. В преступлении обвиняется 62–летний мужчина из села Табачное.

Об исчезновении матери в полицию заявила ее дочь в марте этого года. При выяснении обстоятельств супруг пропавшей выдвинул версию об отъезде жены по делам, однако на связь в скором времени женщина так и не вышла.

Входе следствия отрабатывался, круг родственников и друзей, возможные причины ухода, ряд версий пропажи женщины, среди которых — совершение в отношении нее насильственного преступления, сообщает пресс-служба ГСУ Следкома по Крыму и Севастополю.

Правоохранители нашли неопровержимые доказательства о причастности к безвестному исчезновению сельчанки ее супруга. В итоге, он признался, указал место сокрытия тела и рассказав об обстоятельствах убийства.

В ночь на 2 марта между мужем и женой в их доме произошла ссора на бытовой почве, в ходе которой мужчина удушил супругу поясом от халата. Чтобы скрыть следы преступления, сельчанин закопал погибшую в сарае на территории их дома.

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Ольга Сурикова