Антимонопольная служба взялась за договор концессии на фотофиксацию нарушений ПДД в Севастополе

Крымское Управление Антимонопольной службы обратилось с исковым заявлением в арбитражный суд города Севастополя о признании недействительным концессионного соглашения на установку камер для фиксации правонарушений.

Договор был заключен еще в 2016 году между Севастополем и ООО «Безопасные дороги Севастополя». Предприятие взяло на себя обязательства по установке видеокамер в городе для фиксации дорожных правонарушения и организации парковочных мест.

При этом город должен был компенсировать операционные затраты общества на компенсацию финансовых затрат, в том числе в возврат банковского кредита (процентов и тела). Более того, все поступаемые в бюджет средства по оплате штрафов за нарушения, зафиксированные видеокамерами, в размере 100% перечислялись в ООО.

«Кроме того, с момента заключения концессионного соглашения в нарушение требований закона между городом и ООО «Безопасные дороги Севастополя» заключались дополнительные соглашения по увеличению платы обществу без согласования с антимонопольным органом», — сообщает пресс-служба ведомства.

Крымским УФАС выявлено, что данное концессионное соглашения заключено с нарушением конкурентной процедуры, а его условия не соответствует антимонопольному законодательству, интересам государства и общества, а в части взятых обязательств по обеспечению функционирования платных парковок в городе не исполнено.

На данный момент такие условия обеспечивают интересы только самого ООО «Безопасные дороги Севастополя» и его бенефициаров, из чего следует, что Севастополь лишается возможности использовать полученные от уплаченных штрафом средства для блага горожан, подчеркнули в ведомстве.

Напомним, ранее уже сообщалось, что Севастополь оказался заложником заключенного в 2016 году договора концессии на установку камер фото и видеофиксации ДТП. А губернатор Михаил Развожаев назвал его кабальным.

Ольга Сурикова