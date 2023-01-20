Рассуждения Украины об ударах по Крыму оружием США в Кремле назвали опасными

Пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков назвал рассуждения о допустимости поставок Украине вооружений, которые позволят наносить удары по российской территории, в том числе, по Крыму, чрезвычайно опасными.

«Сама по себе дискуссия о допустимости поставок Украине вооружений, которые позволят наносить удары по российской территории, хотя и так у Украины есть вооружения, с помощью которых она постоянно, ежедневно наносит удары по российской территории, я имею в виду наши новые регионы, — это потенциально чрезвычайно опасно», — подчеркнул Песков.

Ранее официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс прокомментировал возможность использования Украиной поставляемого Западом оружия для ударов по Крыму. Он акцентировал внимание, что Украина сама может решать, как лучше использовать это оружие.

Прайс добавил, что в США не поощряют Киев к ударам по России и не содействуют ему, но не признают Крым российской территорией.

Ольга Сурикова