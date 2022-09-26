Крымчанин убил сожительницу и сбросил тело в канализационный колодец

В Крыму Кировский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным в совершении убийства.

«В ходе судебного разбирательства установлено, что в январе 2021 года, в вечернее время подсудимый, находясь по месту жительства в с. Владиславовка, в ходе ссоры, используя в качестве оружия неустановленный предмет, нанес сожительнице не менее 6 ударов по голове», — сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

От полученных травм потерпевшая скончалась на месте. Сожитель сбросил ее тело в канализационный колодец возле своего дома.

Он приговорен к 10 годам лишения свободы с дальнейшим ограничением свободы на 2 года.

Отбывать наказание ему предстоит в исправительной колонии строгого режима.

Напомним, в Севастополе строитель убил молодую девушку и сбросил тело в емкость, расположенную на территории домовладения, закрыл люком и разместил на нем строительные материалы.

Ольга Сурикова