Мобилизованных могут освободить от выплат процентов по ипотеке

освобождение мобилизованных от уплаты процентов по ипотечным и потребительским кредитам на период прохождения военной службы;
выплату компенсации расходов на оплату ЖКХ в размере 50 процентов;
освобождение от налога на имущество;
выплату ежемесячного пособия до трех лет для детей, а также пособия для беременной супруги мобилизованного;
выплату компенсации 50 процентов стоимости ОСАГО;
предоставление отсрочки гражданам, являющимся единственными специалистами в сельской местности;
предоставление отсрочки родителю или совершеннолетнему родному брату или сестре ребенка-инвалида, который является единственным кормильцем в семье.
Напомним, правительство Севастополя назначило единоразовую выплату в размере 200 тысяч рублей горожанам призванным в рамках частичной мобилизации.
Ольга Сурикова