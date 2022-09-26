Мобилизованных могут освободить от выплат процентов по ипотеке

В Госдуму внесли законопроект о единовременной выплате 300 тысяч рублей мобилизованным, а также другой финансовой помощи им и их семьям. Документ опубликован в электронной думской базе.

«Проектом федерального закона предлагается установить таким гражданам единовременную выплату в размере 300 тысяч рублей», — говорится в пояснительных материалах.