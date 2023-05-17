В Севастополе досрочно завершат ремонт дороги-дублера в объезд развязки «Огурец»

В Севастополе досрочно в этом месяце завершится ремонт дороги-дублера в объезд развязки «Огурец», отметил губернатор Михаил Развожаев.

Это объезд 5-го км Балаклавского шоссе и подъезд к нему, центральный проезд по микрорайону 5-й км Балаклавского шоссе, также улица Изумрудная и проезд вдоль садовых товариществ «Медик-3», «Медик-3а», «Весна» и «Овощевод».

Общая протяженность объектов — более 4 км.

Проезд позволит объехать зону реконструкции развязки «Огурец». Выезд будет в районе путепровода, рядом с которым расположено Французское кладбище, жители смогут проехать вдоль железной дороги и выехать к Балаклавскому шоссе.

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Ольга Сурикова