Крымчанин пытался провезти автомат из Украины на полуостров

Житель Крыма был задержан ФСБ при попытке провезти на полуостров автомат с территории Украины. Об этом сообщила официальный представитель управления ФСБ по Крыму и Севастополю Елена Варламова.

«Подозреваемый попытался перевести в кабине автомобиля через государственную границу Российской Федерации автомат Калашникова АК-74, после чего был задержан сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым в пункте пропуска «Джанкой», – уточнили в ведомстве.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело за контрабанду огнестрельного оружия. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, житель Санкт-Петербурга задержан за попытку пересечь границу и вступить в незаконное вооруженное формирование на территории Украины.

Ольга Сурикова