Администрация Херсонской области переведена на левый берег

Администрацию Херсонской области перевели на левый берег. Об этом сообщил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что за последнюю неделю на левый берег Днепра выехали с правого более 70 тысяч человек, из них 40 тысяч — организованно через коллцентр, из них большинство осело на Левобережье Херсонщины, часть поехала дальше — в другие регионы Российской Федерации.

«Вернуться в Херсон и другие населенные пункты Правобережья смогут все выехавшие, кто пожелает. Заставлять силой выезжать никого не станут, всем оставшимся власти и военные будут помогать. Останутся в других регионах России и приобретут там жилье по жилищным сертификатам только те выехавшие жители Херсонской области, которые захотят. Это нормальный процесс миграции внутри одного государства», — отметил Стремоусов.

Также замглавы добавил, что на левом берегу закончили формировать штаб теробороны.

Напомним, ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо выступил с просьбой помочь в организации выезда жителей Херсонской области на временное пребывание и отдых в другие субъекты Российской Федерации.

Ольга Сурикова

Фото: Telegram/Кирилл Стремоусов