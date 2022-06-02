Крымчанин предстанет перед судом за избиение до смерти женщины в Севастополе

Сломал ей ребра и нанес травму головы

В Нахимовский районный суд направлено уголовное дело в отношении жителя соседней республики, забившего до смерти женщины.

По версии следствия, мужчина находился со своей сожительницей в одном из помещений строительного объекта, расположенного по улице Горпищенко.

«В ходе внезапно возникшего конфликта злоумышленник избил женщину, причинив ей множественные переломы ребер с ушибами легких, кровоподтеки на конечностях и закрытую черепно-мозговую травму. От полученных травм через непродолжительное время женщина скончалась», — сообщает пресс-служба прокуратуры.

Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, в Ялте задержан гражданин Украины, проживавший в Симферопольском районе, по обвинению в групповом изнасиловании и убийстве девушки почти 25 лет назад.

Ольга Сурикова