Регоператор по вывозу мусора продает и сдает в аренду городское имущество

Региональный оператор по обращению с отходами ООО «БГС» продает технику и сдает в аренду офисное помещение в центре Севастополя.

Как сообщило руководство предприятия в ответ на наш запрос, делается это с целью эффективного вовлечения этого имущества в хозяйственный оборот. Речь идет о бульдозере 2006 года производства и офисном помещении по адресу ул. Ленина, д. 48.

Из ответа стало ясно, что офис размером в 116 кв. м. простаивал с 2018 года, после того, как оттуда предприятие съехало в новый офис по адресу ул. Ленина, д. 70. Что мешало эффективно использовать офис в центре Севастополя по назначению четыре года, в письме не уточняется.

Также в ООО «БГС» не сообщили, что находилось в течение четырех лет в столь ценной недвижимости и почему она простаивала все это время в условиях постоянного роста убытков предприятия.

Напомним, что бульдозер и офис региональный оператор получили в рамках приватизации предприятия в 2018 году. Заметим, не смотря на превращение ГУП «БГС» в ООО «БГС», это предприятие на 100% принадлежит городу, а совет директоров возглавляет директор департамента городского хозяйства, также в совет входит и представитель ДИЗО.

В «БГС» заверили, что данные манипуляции с имуществом были согласованы с этим руководящим органом.

Напомним, в начале года регоператору по вывозу мусора ООО «БГС» выделена субсидия из бюджета в размере 180 млн рублей для покрытия убытков.

Дмитрий Островский