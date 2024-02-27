Крымчанин на протяжении 8 лет насиловал падчерицу

Первое изнасилование он совершил, когда ей было всего семь лет.

Установлено, что с декабря 2015 по апрель 2023 года мужчина, оставаясь наедине с ребенком в машине, а также по местам жительства в Симферополе, Евпатории и Ялте совершал преступления сексуального характера.

Несколько лет школьница была запугана отчимом, но спустя время она все же рассказала маме об одном из ужасающих фактов. Позже были установлены иные эпизоды противоправных действий насильника.

Судом 39-летний житель Симферопольского района признан виновным в половых преступлениях против приемной дочерей и приговорен к 16 годам колонии строгого режима с дальнейшим ограничением свободы сроком 2 года.

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Ольга Сурикова