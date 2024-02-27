Крымчанин приговорен к реальному сроку за реабилитацию нацизма

Житель Джанкойского района признан виновным в реабилитации нацизма в интернете и публичном распространении сведений, выражающих явное неуважение к Великой Отечественной войне.

Установлено, что 30-летний житель одного из сел в одном из мессенджеров распространил 9 мая 2023 года сведения, реабилитирующие нацизм. Мужчина разместил в общем доступе публикации, умаляющие значение Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов, а также исказил исторические факты о решающей и существенной роли СССР в борьбе с фашизмом.

Деструктивный контент был удален, а мужчина заключен под стражу.

Приговором суда житель Джанкойского района признан виновным в реабилитации нацизма и приговорен к 2,5 годам лишения свободы в колонии общего режима с дальнейшим лишением права занимать определенные должности на четыре года.

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Ольга Сурикова