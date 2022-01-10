Крым за новогодние праздники посетило около 300 тысяч туристов

Власти Крыма довольны турпотоком

Поток туристов на этих новогодних праздниках превысил на 10% показатель прошлого года. Об этом рассказала в своем Telegram-канале Сергей Аксенов.

«В период новогодних праздников, с 27 декабря по 9 января включительно, в Республике Крым отдохнуло около 265 тысяч туристов, что на 10% больше, чем в аналогичный период прошлого года», – написал Аксенов.

Также он рассказал, что 66% туристов приехали на полуостров по Крымскому мосту, 27% прибыли через воздушные ворота и 7% – по железной дороге.

Напомним, в этом сезоне крымские отельеры жаловались на невысокое количество заявок на бронирование в новогодние праздники.

Ольга Сурикова

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