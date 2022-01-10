В Севастополе мужчина унес с доставки еды сейф с почти 150 тыс рублей

Стало известно только сейчас
В Севастополе ночью 3 декабря прошлого года была ограблена доставка еды. Неизвестный проник ночью и унес сейф с деньгами.
Как рассказали в пресс-службе городского УМВД, мужчина разбил окно и похитил с подоконника металлический сейф, в котором находилось 145 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.
«Сотрудниками полиции изъяты записи с камер видеонаблюдения, проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление личности подозреваемого и его задержания», — сообщила заместитель начальника пресс-службы УМВД по Севастополю Мария Нажа.
Ольга Сурикова