В Севастополе мужчина унес с доставки еды сейф с почти 150 тыс рублей

Стало известно только сейчас

В Севастополе ночью 3 декабря прошлого года была ограблена доставка еды. Неизвестный проник ночью и унес сейф с деньгами.

Как рассказали в пресс-службе городского УМВД, мужчина разбил окно и похитил с подоконника металлический сейф, в котором находилось 145 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

«Сотрудниками полиции изъяты записи с камер видеонаблюдения, проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление личности подозреваемого и его задержания», — сообщила заместитель начальника пресс-службы УМВД по Севастополю Мария Нажа.

Ольга Сурикова