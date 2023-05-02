Крым и Севастополь не могут быть в составе всероссийской легкоатлетической федерации

Такое решение, по словам президента федерации легкой атлетики Севастополя, заслуженного мастера спорта СССР, чемпиона и рекордсмена мира по прыжках в высоту Игоря Паклина, было принято в 2022 году руководством ВФЛА.

По информации Игоря Паклина, которую он озвучил в эфире ForPost, спортивное руководство страны пошло на этот шаг, чтобы у ВФЛА была возможность восстановить свое членство в World Athletics, которое было прекращено в 2015 году после допинг-скандала.

«И Министерство спорта России решило, что мы (федерация легкой атлетики Севастополя – прим.) просто как юрлицо зарегистрируемся и будем работать параллельно с ВФЛА, но без подтверждения членства во всероссийской федерации», – сказал Игорь Паклин.

Это решение, отметил он, было принято после 24 февраля 2022 года.

Напомним, ФК «Севастополь» может войти в Футбольную национальную лигу.