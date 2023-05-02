Власти Севастополя судятся за земельный участок под заправкой в Инкермане

Власти Севастополя пытаются через суд расторгнуть договор аренды на земельный участок в Инкермане, по адресу Симферопольском шоссе, 18а, который сейчас занят автозаправочной станцией с магазином и мойкой.

Коммерческую деятельность в последние годы здесь официально ведёт ООО «Оптимус Холдинг» – в собственность данной компании ранее перешло расположенное на участке имущество, а также обязательства по аренде территории. Договор аренды подписывался с Инкерманским советом, пишет Forpost.

Как пишет издание, сейчас выиграно судебное дело в Арбитражном городском суде. Департамент по имущественным и земельным отношениям города в иске потребовал расторгнуть договор аренды, а также взыскать с компании задолженность по аренде, пени и штрафы на общую сумму более 66 млн рублей.

«По итогам разбирательства, длившегося более 5 месяцев, изложенные требования были удовлетворены частично. В ходе процесса судом был уточнен период образования задолженности, из-за чего общий размер выплаты был уменьшен до 38,9 млн рублей», —уточняет СМИ.

Если ответчиком не будет подана апелляция, то с него будет взыскана указанная сумма и 115 тысяч рублей госпошлины.

В дальнейшем ДИЗО планирует расторгнут договор аренды и вернуть земельный участок в пользование городом. Сейчас эти иски рассматриваются в рамках отдельного процесса.

Ольга Сурикова

Фото: ForPost