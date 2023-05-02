Под Севастополем в ДТП пострадали три человека

Сегодня утром на дороге Симферополь-Бахчисарай-Севастополь произошло ДТП, которое не обошлось без пострадавших.

Водитель, управляя автомобилем «Лада Приора» при повороте налево не предоставил преимущество в движении автомобилю «Шевроле», который двигался во встречном направлении прямо, и столкнулся с ним.

Как сообщили в пресс-службе городского УМВД, три пассажира «Лады» с травмами различной степени тяжести госпитализированы.

Оба водителя были трезвыми.

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Ольга Сурикова