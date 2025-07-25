В Севастополе простились с военнослужащими, погибшими при выполнении боевых задач

В городе состоялись церемонии прощания с гвардии младшим сержантом Максимом Никитиным и гвардии младшим лейтенантом Дмитрием Богдановым. Оба военнослужащих погибли в ходе боевых действий в зоне специальной военной операции.

Максим Никитин родился в Донецке, позже переехал в Великий Новгород. Служил в железнодорожных войсках, после чего подписал контракт с Вооружёнными силами. В бригаде морской пехоты Черноморского флота он проявил себя как инициативный и ответственный командир, был награждён рядом государственных и ведомственных наград.

Дмитрий Богданов родом из Симферополя. После срочной службы в инженерных войсках и работы в гражданской сфере вновь вернулся к военной службе. С 2024 года проходил службу в морской пехоте ЧФ, командовал взводом, отличался опытом, выдержкой и умением принимать решения в сложной обстановке. Также был награждён за службу.

Память о погибших бойцах почтили родные, сослуживцы и жители города.

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