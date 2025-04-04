В Севастополе наказали «кибер-воина»

В Севастополе задержан местный житель, который постил в соцсетях сообщения экстремистского характера.

«Главный герой — 30-летний местный житель, который, видимо, решил, что соцсети — это идеальная площадка для того, чтобы разжигать рознь, оскорблять людей по национальному признаку и призывать к экстремизму», — сообщили в пресс-службе полиции Севастополя.

Его контент нарушал сразу несколько статей КоАП и УК РФ. К нему нагрянули не только полицейские, но и бойцы СОБР «Сокол», и фигурант полностью признал свою вину.

В отношении мужчины составлен админпротокол. Кроме того, региональным УФСБ России возбуждено уголовное дело, за которое ему грозит лишение свободы до пяти лет.

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Ольга Сурикова

Фото: скриншот видео полиции Севастополя