Осужден куратор украинских диверсантов, готовивших взрывы в Крыму

Взрывы планировали в 2016 году

Куратор украинских диверсантов, которые готовили взрывы в Крыму в 2016 году, Сергей Швиденко приговорен к 6,5 годам заключения в колонии строгого режима. Об этом сообщил центр общественных связей ФСБ.

«Следствием вина экс-сотрудника военной разведки Украины полностью доказана. В ходе следственных действий Швиденко дал подробные признательные показания об организации диверсий на территории России и сообщил, что операцией руководил его непосредственный начальник – полковник Сподар Николай Богданович, возглавлявший оперативный отдел «Юг» главного управления разведки минобороны (ГУР МО) Украины», – говорится в сообщении.

Швиденко был задержан в июле 2021 года. В 2016 он курировал деятельность диверсантов с территории Украины.

«В 2016 году в Крыму были задержаны члены диверсионно-разведывательной группы, состоявшей из четырех кадровых сотрудников ГУР МОУ: Штыбликова Дмитрия Анатольевича, Стогния Алексея Георгиевича, Шаблия Глеба Федоровича, Бессарабова Алексея Евгеньевича и агента спецслужбы Дудки Владимира Михайловича, которые по заданию своего руководства планировали совершить подрыв башни радиотелевизионного передающего центра Крыма, мобильной газотурбинной электростанции, склада горюче-смазочных материалов и мачты радиоцентра Черноморского флота ВМС России», – уточнили в ФСБ.

Их задержали в ночь с 6 на 7 августа 2016 года в районе Армянска. была обнаружена группа украинских диверсантов. При перестрелке во время задержания погибли сотрудник ФСБ России и десантник.

9 ноября 2016 года в Севастополе были задержаны еще несколько участников украинской диверсионной группы – Штыбликов, Бессарабов и Дудка. Позднее – Стогния и Шаблия.

Штыбликова в 2017 году приговорили к пяти годам колонии строгого режима (он заключил с прокуратурой соглашение о сотрудничестве, поэтому срок меньше), Бессарабова и Дудку – к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Стогний и Шаблий уже отбыли наказание по пять и три с половиной года колонии и вернулись в Украину.

Ольга Сурикова