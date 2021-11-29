В Севастополе «покрытость лесом» увеличилась на 320 га

Площади искусственного лесовосстановления невысоки

В Севастополе в течение 2021 года высажено около четырех тысяч краснокнижных сосен на площади 1,3 га. Об этом доложила сегодня, 29 ноября, на аппаратном совещании директор Севприроднадзора Юлия Гаврилова.

Она отметила, что площадь севастопольского лесничества составляет 34 266 га, из них покрытая лесом — 2,5 тыс га.

Приживаемость зеленых насаждений в Севастополе 43% при нормативе 26%.

В течение 2021 года, по ее словам, в рамках искусственного замещения было высажено 3600 шт саженцев.

«Относительно небольшие площади искусственного лесовосстановления обусловлены дефицитом лесокультурного фонда, то есть площадей пригодных для лесопосадки», —пояснила Гаврилова.

Она также добавила, что за 2021 год «покрытость лесом» увеличилась на 319 га. В течение данного периода высаживались, в том числе, краснокнижные растения. В районе Бельбека было высажено около четырех тысяч сосен на площади 1,3 га.

Кроме того, впервые с этого года в городе происходила компенсационная посадка в черте города. Детские сади и школы выбраны для пилотного проекта, который будет учитывать и наличие коммуникаций, и пожелания руководства учебных заведений.

На ближайшем заседании правительства планируется рассмотреть уже проект выделения на них средств.

Ольга Сурикова