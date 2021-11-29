Севастополь достиг коллективного иммунитета по коронавирусу

Но вакцинация продолжается

В Севастополе заболеваемость коронавирусом идет на спад. Профильные руководители ведомств докладывают о достигнутом коллективном иммунитете в городе. Данные вопросы обсуждались сегодня, 29 ноября, на аппаратном совещании в правительстве города.

Как доложил вице-губернатор Александр Кулагин, в Севастополе за неделю коронавирусом заболели 1854 человека, что на 22% ниже, чем на прошлой неделе. Суточный показатель сократился на 40%, средненедельный на 25%. Коэффициент распространения на 0,78.

Свободный коечный фонд составляет 31% или 294 койки. За прошедшую неделю на 11% уменьшилась госпитализация. В отделении интенсивной терапии находится 59 пациентов.

«Есть надежда, что к новогодним праздникам, если сохранятся темпы вакцинации, то подойдем в более менее нормальном состоянии», — отметил Кулагин.

В свою очередь, докладывая о темпах вакцинации от COVID-19, директор департамента здравоохранения Виталий Денисов подчеркнул, что севастопольцы подошли к черте по достижению коллективного иммунитета.

«По формуле мы достигли коллективного иммунитета. Но вакцинацию все равно нужно продолжать», — сообщил Денисов.

При этом Кулагин добавил, что наш город одним из первых по России выполнил данный план, в том числе и за счет скрыто переболевших.

«Но мы хотим его достигнуть за счет всех вакцинированных. У нас план вакцинировать 328 человек. По формуле еще 30 тысяч нужно вакцинировать», — заключил вице-губернатор.

Напомним, в Севастополе на утро 29 ноября сделали прививку от коронавируса 241 063 человека. Второй этап вакцинации прошли 211 024 жителя региона.

Ольга Сурикова