Развожаев разбирался с «недоделками» на проспекте Октябрьской революции

По обращению граждан

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев отреагировал на жалобу жительницы дома №89 на проспекте Октябрьской Революции и лично убедился, что подрядчик перерыл весь двор и не завершил работу.

Женщина во время прямого эфира на телеканале СТВ рассказала, что во дворе сняли асфальт еще в конце прошлого года, но новый так и не положили.

Губернатор своими глазами увидел состояние придомовой территории и в своем Telegram написал: «Подрядчик подвел, бросил объект».

«При этом, в 2020 году здесь выполнили благоустройство общественных пространств, в 2021 — капитальный ремонт дома №89 на проспекте Октябрьской Революции. Сделали подходы к детскому саду, установили детскую площадку. И вот такие «недоделки» перечеркивают все, что было сделано», — отметил Развожаев.

Он уточнил, что уже в пятницу на объект вышел новый подрядчик и пообещал, что к 9 мая все будет сделано.

Напомним, на похожую ситуацию с перерытым двором жаловались жители домов №№39 и 41 по проспекту Героев Сталинграда.

Ольга Сурикова