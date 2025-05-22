В «Новом Херсонесе» привили животных

В «Новом Херсонесе» специалисты госветслужбы провели 110 животным и более, чем 100 птицам бесплатные плановые противоэпизоотические мероприятия: клинический осмотр, диагностические исследования и вакцинацию против заразных болезней.

Против гриппа птиц привили павлинов и кур, направили на исследования пробы от попугаев. Вакцинировали кроликов против вирусной геморрагической болезни и миксоматоза.

От всех овец и коз для исследований на бруцеллез, лептоспироз и блютанг отобрали пробы биоматериала и направили в лабораторию.

Провели клинический осмотр оленей и ланей.

Все животные, содержащиеся на территории музейно-храмового комплекса, были маркированы бирками и микрочипами, а также поставлены на учет в госветслужбе.

По словам начальника управления ветеринарии Николая Дмитрива, такие мероприятия обеспечивают устойчивое эпизоотическое благополучие на территории нашего города, предупреждают распространение инфекций, в том числе, общих для животных и людей.

Госветслужба в течение всего года проводит бесплатные профилактические прививки и исследования, а также регистрацию и учет. Для их проведения владельцы животных могут обратиться в Севветцентр по телефону: +7 978-300-95-95.

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Ольга Сурикова

Фото: правительство Севастополя