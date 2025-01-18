Мыс Фиолент вошел в ТОП мест России, где красивейшие закаты

Эксперты сервиса «Туту» провели опрос среди более тысячи путешественников о лучших местах в России для наблюдения рассветов и закатов.
19% респондентов выбрали набережную Невы и Дворцовый мост в Санкт-Петербурге.
На втором месте — Эльбрус (18%), а также мыс Фиолент в Крыму (18%).
Мыс Хобой на Байкале привлекает 16,9%, гора Белуха на Алтае — 15,6%, Долина гейзеров на Камчатке — более 15%, а Ладожские шхеры в Карелии — около 13%.
Куршская коса в Калининградской области и мыс Тобизина в Приморском крае получили по 12%, скала Киселёва в Краснодарском крае — почти 11%, а набережная Волги в Нижнем Новгороде — более 10%.
Фото Анны Корниловой
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Кристина Ветер