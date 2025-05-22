В Севастополе на подпорной стене Российской галереи искусств появится масштабная мозаика

В Москве на площадке международного фестиваля «Интермузей» было подписано соглашение о сотрудничестве между Российской галереей искусств и Санкт-Петербургской академией художеств имени Ильи Репина.

Директор музейно-выставочного центра Российской галереи искусств Виталий Зотов подчеркивая значимость подписанного соглашения, отметил, что это позволит интенсивнее развивать творческий потенциал нашего региона.

«К примеру, при участии мастеров мозаичной мастерской при академии на одной из подпорных стен нашего нового музейно-выставочного центра будет создана мозаичная реплика картины Александра Дейнеки «Оборона Севастополя». Это будет одновременно знаковый и монументальный объект», — поделился он новостью, о которой давно мечтали севастопольские сотрудники галереи искусств.

При этом соглашение предусматривает совместное развитие научно-образовательного, культурного и творческого потенциалов обоих учреждений культуры. Российская галерея искусств и Санкт-Петербургская академия художеств имени Ильи Репина договорились предоставлять друг другу техническую и консультативную помощь, обмениваться информацией, участвовать в совместных научных, образовательных и инновационных проектах, также совместных организаций выставок, лекций, мастер-классов, оказывать всестороннюю помощь в реставрационно – исследовательских работах, работах, направленных на сохранение культурного наследия и иных формах сотрудничества.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова

Фото: Российская галерея искусств