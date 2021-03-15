В Севастополе открылся новый телеканал

У Крыма появился свой рупор в городе-герое

В Севастополе свой филиал открыла телерадиокомпания «Крым» – «Легендарный 24». На открытии присутствовали и руководители республики Крым, и Севастополя: глава республики Крым Сергей Аксёнов, губернатор Севастополя Михаил Развожаев, председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов, Герой России, участник Крымской весны Олег Белавенцев и председатель законодательного собрания города Севастополя Владимир Немцев.

«Севастопольцы всегда были для нас родными, мы всегда все и победы, и беды делили вместе, и мы сегодня говорим, что информационное поле у нас тоже общее и развитие Крыма без Севастополя и Севастополя без Крыма невозможно. Я хочу пожелать коллективу телерадиокомпании «Крым» и севастопольскому подразделению успехов», – сказал глава Крыма, передает «Крым 24»

Губернатор Севастополя выразил надежду, что с появлением нового ресурса в городе появится больше качественной журналистики, а новый канал «Легендарный 24» будет рассказывать об истории города, будет делиться с горожанами самой объективной информацией о событиях, которые происходят в городе.

Напомним, на днях у губернатора Севастополя Михаила Развожаева появилась пресс-секретарь.

Ольга Сурикова

Фото: crimea24.tv